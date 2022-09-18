Куйтунский район, Иркутская область, 18 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту убийства малолетнего ребёнка в селе Красный Яр Куйтунского района Иркутской области. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Vsemetri.com Форма прокурора

По данным ведомства, местный житель ударил плачущего пасынка об стену, в результате чего полуторагодовалый мальчик скончался. Подозреваемый к настоящему времени задержан.

В рамках проверки прокуратура намерена оценить исполнение законодательства о семейном благополучии.

«По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый состоит на учёте у психиатра. В ходе допроса он дал признательные показания.