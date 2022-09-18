Удине, Италия, , 15:38 — REGNUM 18 сентября в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 одержал волевую победу над миланским «Интером» со счетом 3:1.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Голы хозяев забили Милан Шкриниар (22’ автогол), Яка Бийол (85’ Жерар Деулофеу) и Толгай Арслан (90+3’ Жерар Деулофеу). Единственным мячом в составе «нерадзурри» отметился хавбек сборной Италии Николо Барелла.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Удоджи (Эбосс, 79’), Перес, Бийол, Перейра (Эхизибуэ, 68’), Бекао, Ловрич (Арслан, 79’), Макенго (Самарджич, 61’), Соуза, Бето (Саксесс, 68’), Деулофеу.

«Интер»: Ханданович, Думфрис, Ачерби (де Врей, 79’), Шкриниар, Бастони (Димарка, 31’), Дармиан (Д’Амброзио, 67’), Брозович, Барелла, Мхитарян (Гальярдини, 31’), Джеко (Корреа, 67’), Мартинес.

«Удинезе», одержав пятую победу в сезоне и набрав 16 очков, временно поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А 2022/23. «Интер» с 12-ю очками остался на шестой позиции.