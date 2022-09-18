Москва, , 15:31 — REGNUM По словам мирных жителей освобожденных от Киева территорий, нацистский киевский режим силой мобилизует граждан, грозя их семьям. Об этом 18 сентября рассказал военный одного из подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ с позывным «Пианист».

Бандеровцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам российского бойца, которые приводит РИА Новости, для него основной мотивацией участия в спецоперации является защита мирного населения территории б. УССР и республик Донбасса, подвергающегося террору бандеровцев из Киева.

«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь — твою семью кончат», — сказал он, добавив, что знает об этом со слов мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что согласна с точкой зрения генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, ранее призвавшего не рассматривать действия киевских боевиков в качестве полномасштабного контрнаступления.