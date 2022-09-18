Москва, 18 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. По словам мирных жителей освобожденных от Киева территорий, нацистский киевский режим силой мобилизует граждан, грозя их семьям. Об этом 18 сентября рассказал военный одного из подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ с позывным «Пианист».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бандеровцы

По словам российского бойца, которые приводит РИА Новости, для него основной мотивацией участия в спецоперации является защита мирного населения территории б. УССР и республик Донбасса, подвергающегося террору бандеровцев из Киева.

«Своих также заставляют бояться. У них сколько человек служат, что просто за семьи свои боятся элементарно. Их просто заставляют, что если служить не будешь — твою семью кончат», — сказал он, добавив, что знает об этом со слов мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что согласна с точкой зрения генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, ранее призвавшего не рассматривать действия киевских боевиков в качестве полномасштабного контрнаступления.