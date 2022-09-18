Москва, , 15:22 — REGNUM На данный момент энергетический кризис в европейских странах только нарастает, а рядовым потребителям уже приходят счета, которые у них нет возможности оплачивать. Об этом 18 сентября заявил председатель правительства России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — сказал он.

Также вице-премьер РФ прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая посоветовала жителям Европы отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву, уточнив, что им не станет легче ни от каких советов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчик компьютерных игр из Великобритании Алекс Хилтон разместил на своей странице в одной из соцсетей счёт за электричество, который получила его мать и, согласно которому, она с октября 2022 года должна будет платить за электроэнергию каждый месяц в 24 раза дороже.