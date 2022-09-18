Москва, 18 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. На данный момент энергетический кризис в европейских странах только нарастает, а рядовым потребителям уже приходят счета, которые у них нет возможности оплачивать. Об этом 18 сентября заявил председатель правительства России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — сказал он.

Также вице-премьер РФ прокомментировал заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая посоветовала жителям Европы отсылать счета за электроэнергию и газ в Москву, уточнив, что им не станет легче ни от каких советов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчик компьютерных игр из Великобритании Алекс Хилтон разместил на своей странице в одной из соцсетей счёт за электричество, который получила его мать и, согласно которому, она с октября 2022 года должна будет платить за электроэнергию каждый месяц в 24 раза дороже.