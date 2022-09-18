Куйтунский район, , 15:15 — REGNUM В Иркутской области по подозрению в убийстве малолетнего ребёнка задержан местный житель. Преступление было совершено 16 сентября в посёлке Красный Яр Куйтунского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

Полуторагодовалый мальчик скончался до приезда скорой. Его мать рассказала, что ребёнок учился ходить, не удержался на ногах и упал, ударившись головой. Однако эксперты пришли к выводу, что смерть носит насильственный характер.

«В ходе оперативных мероприятий сыщики установили, что отчим малолетнего не смог успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его о стену. Сожительнице мужчина сказал, что пасынок упал сам», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По данным следственного управления СКР по области, мужчина состоит на учёте у психиатра. На допросе он дал признательные показания, решается вопрос о заключении его под стражу.

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