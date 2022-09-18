Тула, 18 сентября, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» прошёл в Тульской области в честь 642-й годовщины сражения русских полков с войском Золотой Орды. Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

Александр Бубнов. Утро на Куликовом поле. 1947

Перед началом торжественных мероприятий прошла литургия в храме Сергия Радонежского на Красном холме. После этого участники мероприятий возложили цветы возле памятника-колонны Дмитрию Донскому, а бойцы 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии отдали воинские почести.

Основным мероприятием стал военно-исторический фестиваль, в котором приняли участие лучшие клубы реконструкторов страны. Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко отметил внимательный подход клубов к реконструкции исторического события.

«Мы стараемся сотрудничать с теми клубами, которые, прежде чем приехать на Куликово поле, прошли жёсткий отбор комиссии лидеров российского исторического движения, которые трепетно относятся к каждой пуговице, к каждому шву. Все эти моменты, этот глубинный подход отличают музейное мероприятие от любого другого», — рассказал Гриценко.

На концертных площадках фестиваля выступил губернаторский духовой оркестр, а также фолк-группы BAYSARА, LaVerden и TEUFELSTANZ. Праздник завершился Международным турниром по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля».