Москва, , 15:09 — REGNUM На грядущей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию совещаний по ситуации в отечественной экономике. Об этом 18 сентября рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике», — сообщили в программе

Кроме того, указывается, что также глава Российского государства в течение следующей недели примет верительные грамоты от иностранных послов, начинающих работы в РФ. Помимо отмечается, что у президента РФ также не исключена региональная поездка.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября из результатов опроса фонда «Общественное мнение» стало известно, что среди граждан России 78% заявили о доверии президенту Владимиру Путину, положительно оценивают его работу на посту главы государства 79% респондентов.