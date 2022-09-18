18 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Иранской дипломатии удается грамотно маневрировать в неоднородном арабском мире, выстраивая перед некоторыми его представителями позитивные перспективы для сотрудничества. Но только следующие шаги Ирана и арабских стран могут показать, намерены ли они реально осуществлять модификацию своей внешней политики и подходов к проблемам безопасности.

Станислав Тарасов, , 15:48 — REGNUM Иран после обретения статуса полноправного члена ШОС получил еще один приз. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправили своего посла обратно в Иран впервые с тех пор, как шесть лет назад ухудшили отношения с Тегераном.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение об этом было объявлено министерством иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ еще в августе с формулировкой о необходимости «внести вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений в сотрудничестве с официальными лицами Исламской Республики Иран для достижения общих интересов двух стран и более широкого региона». Напомним, что Абу-Даби отозвал своего посла из Тегерана в 2016 году в поддержку Саудовской Аравии, которая разорвала дипломатические отношения с Ираном в знак протеста против нападений на саудовскую дипломатическую миссию в Иране после казни саудовцами шиитского священнослужителя. Помимо этого, стороны заявляли о ряде исторических разногласий по трем островам в Персидском заливе. Заявление о нормализации отношений с Ираном ОАЭ опубликовали после того, как определилась реакции Тегерана на план Евросоюза по восстановлению ядерной сделки 2015 года. Но переговоры с США, как известно, сейчас остановлены.

Более того, это произошло на фоне приостановки переговоров и между Тегераном и Эр-Риадом по восстановлению отношений. Некоторые источники утверждают, что это связано со срывом переговоров по ядерной сделке. Ранее представители двух стран провели пять раундов переговоров при посредничестве Багдада, однако шестой раунд был отложен под предлогом «неблагоприятной политической обстановки в Ираке». Также напомним, что Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Тегераном после нападения на политические офисы страны в Тегеране и Мешхеде в 2014 году. Эти нападения были совершены под предлогом протеста против казни шейха Нимра Бакира аль-Нимра, шиитского священнослужителя, правительством Саудовской Аравии. В этой связи египетское издание NoonPost отмечает важную особенность ситуации. Саудовская Аравия выходила на Иран через посредников, тогда как «ОАЭ действуют в одиночку и независимо от своего союзника — Саудовской Аравии, которая применяла военную силу против так называемых иранских угроз в регионе».

Переговоры по иранской ядерной сделке в Вене Mfa. gov. ir

Конечно, при желании в этом сюжете можно усмотреть элементы интриги. Разница в подходах саудовцев и Эмиратов к Ирану реальна. Объективно пока Эр-Риад оказывается в фарватере политики США и даже Израиля. В таком контексте сдвиг политики ОАЭ в сторону Ирана можно рассматривать как недоверие к США в вопросах обеспечения безопасности в регионе в целом и в Персидском заливе в частности. Но что-то нам подсказывает, что Эр-Риад в скором времени может вернуться к диалогу с Тегераном. Потому, что помимо ОАЭ на иранском направлении уже действуют и другие арабские маркеры, полагающие, что регион необходимо выводить из режима эскалации. В этом смысле «стратегия мира» ОАЭ в противовес «стратегии войны» во многом показательна.

По такому же сценарию может следовать и Катар. Напомним, что, когда в июне 2017 года разразился кризис в отношениях Катара и других стран Залива, Иран не поддержал никакие санкции против Катара. Иран и Катар сотрудничают по сирийской проблематике, поскольку Катар оказывает большее влияние на антиасадовские группировки, чем Саудовская Аравия. С 2014 года между странами действует свободная экономическая зона и ведется активная торговля. В этой ситуации Эр-Риад может опоздать на иранский «поезд», если будет продолжать занимать осторожную позицию. А также происходящее означает, что иранской дипломатии удается грамотно маневрировать в неоднородном арабском мире, выстраивая перед некоторыми его представителями позитивные перспективы для сотрудничества. Но только следующие шаги Ирана и арабских стран могут показать, намерены ли они реально осуществлять модификацию своей внешней политики и подходов к проблемам безопасности. Как бы то ни было, появление посла ОАЭ — это важный сдвиг на данном направлении.