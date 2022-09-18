Берлин, 18 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт согласна с точкой зрения генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна, ранее призвавшего не рассматривать действия киевских боевиков в качестве полномасштабного контрнаступления. Она заявила об этом 18 сентября в интервью редакционной группе Funke.

Kuebi Глава министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт

По словам Ламбрехт, она считает «успехи» ВСУ в боевых действиях «впечатляющими и обнадеживающими».

«Но российские войска еще не отброшены назад. Генеральный инспектор ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку», — сказала она. При этом глава минобороны ФРГ не стала приводить каких-либо дополнительных подробностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шесть взрывов прогремело в центре Херсона.