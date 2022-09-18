Архангельск, 18 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В ходе спецоперации погибли два уроженца Архангельской области. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Александр Цыбульский.

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«Архангелогородец Максим Нурулин и уроженец Лешуконского района Виктор Сидоров погибли в ходе специальной военной операции. Они приняли для себя решение встать на защиту жителей Донбасса и целостности российских границ, поступив как настоящие патриоты и герои», — написал губернатор.

Максим Александрович Нурулин в 1996 году проходил срочную службу во внутренних войсках, позднее выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона.

Виктор Николаевич Сидоров родился в деревне Селище Лешуконского района. Отслужив срочную службу, работал в охранном предприятии в Архангельске, затем принял решение о продолжении армейской службы по контракту сначала в Мурманске, затем в Новороссийске. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

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