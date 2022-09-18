Херсон, Бывш. УССР, , 14:49 — REGNUM В воскресенье, 18 сентября, шесть взрывов прогремело в центре Херсона. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что, согласно предварительным данным, со стороны киевских нацистов ведётся ракетный обстрел города.

«Стреляют ракетами, информация уточняется», — заявил по этому поводу заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра.