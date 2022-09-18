Херсон, 18 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В воскресенье, 18 сентября, шесть взрывов прогремело в центре Херсона. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что, согласно предварительным данным, со стороны киевских нацистов ведётся ракетный обстрел города.

«Стреляют ракетами, информация уточняется», — заявил по этому поводу заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра.