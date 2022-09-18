Санкт-Петербург, 18 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой заменит травмированного защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Зенит Данил Круговой и игрок команды Рубин Константин Кучаев

22-летний Игорь Дивеев получил травму 17 сентября в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Торпедо» (0:1).

В текущем сезоне Данил Круговой принял участие в десяти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными передачами. Суммарно на поле Круговой провел 273 минуты.

В сентябре сборная России по футболу в рамках товарищеской встречи сыграет со сборной Кыргызстана. Матч пройдет 24 сентября в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова».