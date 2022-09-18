Сеул, 18 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Сервис Netflix объявил о скором завершении набора участников реалити-шоу «Игра в кальмара», созданном по мотивам одноимённого сериала. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Netflix Южнокорейский сериал «Игра в кальмара»

За главный приз в $4,56 млн поборются 456 участников, как это было в сериале. Соревнующиеся должны будут пройти несколько испытаний, однако каких — неизвестно. Организаторы шоу уточняют, что все игроки останутся невредимыми: «В этой игре худшая судьба — вернуться домой с пустыми руками».

Напомним, что «Игра в кальмара» — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания режиссёра Хван Дон-хёка. Спустя четыре недели после выхода проект стал самым популярным сериалом в истории Netflix.