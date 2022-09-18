Пекин, , 14:37 — REGNUM Шестиколёсный луноход «Юйту-2» преодолел почти 1300 метров на обратной стороне Луны за три с половиной года после начала миссии. Об этом сообщает портал Space.com.

Луноход Юйту-2 Itc.ua

Аппарат «Юйту-2» является частью китайской автоматической миссии «Чанъэ-4». Он совершил посадку в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны в январе 2019 года.

В конце 2019 года «Юйту-2» побил рекорд по длительности работы среди луноходов. Ранее этот рекорд принадлежал советскому аппарату «Луноход-1».

В сентябре китайские специалисты представили данные о ходе миссии после продолжительного перерыва в сводках. Сообщается, что аппарат успешно продолжает работу, собирая научные данные, которые передаются на Землю с помощью станции «Чанъэ-4». Передвижения «Юйту-2» по поверхности Луны также зафиксировали специалисты американского аэрокосмического агентства NASA.

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