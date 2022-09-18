Норильск, Красноярский край, , 14:32 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм великомученицы Варвары в Норильске Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Освящение храма великомученицы Варвары в Норильске Правительство Красноярского края

В литургии приняли участие глава региона Александр Усс, президент и председатель правления ПАО ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, строители, благотворители, добровольцы и местные жители. Песнопения исполнил сводный хор Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии.

По словам губернатора, горожане ждали этого события, а инициаторами строительства храма стали жители района Талнах. Он также напомнил, что церковь — это прежде всего не стены, а люди.

«А назван храм в честь святой великомученицы Варвары, которая считается покровительницей горняков. Уверен, что величественное здание станет местом обретения силы и духовной поддержки», — отметил он.