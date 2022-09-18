Донецк, , 14:29 — REGNUM ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:10 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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