Реймс, Франция, , 14:29 — REGNUM 18 сентября в Реймсе на стадионе «Огюст Делон» футбольный клуб «Реймс» в матче восьмого тура французской Лиги 1 2022/23 встретится с «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Реймс»: Йевинн Диуф, Максим Бузи, Юнис Абдельхамид, Андре Гравийон, Эммануэль Агбаду, Брэдли Локо, Арбер Зенели, Маршалл Мунести, Дион Лопи, Дзюни Ито, Флориан Балогун.

«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Рубен Аглиар, Элиот Матазо, Юссуф Фофана, Александр Головин, Манес Аклиуш, Брель Эмболо, Виссам Бен-Йеддер.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник сборной России по футболу Головин принял участие в десяти матчах за «монегасков» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.