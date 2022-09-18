Тайбэй, 18 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В результате произошедшего ранее на острове Тайвань землетрясения произошло обрушение нескольких зданий и получили повреждения дороги. Об этом 18 сентября сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

aitoff Землетрясение

По информации источника, в восточном уезде Хуалянь произошло обрушение трехэтажного дома, в котором на первом этаже находился круглосуточный магазин, и на данный момент три человека всё ещё находятся под завалами.

Кроме этого, указывается, что также в этом же уезде из-за катаклизма произошёл сход вагона состава с рельсов, в котором находились 20 пассажиров, никто из них не пострадал.

Помимо того, отмечается, что из-за подземных толчков повреждены дороги и объекты инфраструктуры на востоке Тайваня и обрушился мост в уезде Хуалянь. При этом данные о погибших не поступали, известно только об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,2.