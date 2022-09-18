Донецк, , 14:25 — REGNUM ВСУ обстреляли Еленовку из РСЗО БМ-27 «Ураган». Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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По уточненной информации: ️В 10:20 с направления н.п. Максимильяновка в направлении н.п. Еленовка: выпущено 3 ракеты из РСЗО БМ-27 «Ураган», — отмечается в сообщении.

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