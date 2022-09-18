Лестер, Великобритания, 18 сентября 2022, 14:20 — REGNUM Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом 18 сентября сообщает издание The Telegraph.
По информации источника, главным кандидатом на возможную замену Брендану Роджерсу является главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.
17 сентября «Лестер» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 потерпел разгромное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 2:6. Забитыми мячами в составе «лис» отметились Юри Тилеманс (6’ пенальти) и Джеймс Мэддисон (41’ Тимоти Кастань).
На данный момент «Лестер Сити» без побед и одним набранным очком занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23.