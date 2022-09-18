Лестер, Великобритания, 18 сентября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Об этом 18 сентября сообщает издание The Telegraph.

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

По информации источника, главным кандидатом на возможную замену Брендану Роджерсу является главный тренер «Брентфорда» Томас Франк.

17 сентября «Лестер» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 потерпел разгромное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 2:6. Забитыми мячами в составе «лис» отметились Юри Тилеманс (6’ пенальти) и Джеймс Мэддисон (41’ Тимоти Кастань).

На данный момент «Лестер Сити» без побед и одним набранным очком занимает последнее 20-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23.