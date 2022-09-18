Москва, , 14:19 — REGNUM Угроза вторичных санкций имеет негативное воздействие на отношения России и Китая, но неспособна значительно на них повлиять. Об этом 18 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, много осложняющих факторов, и вот эти санкции, угроза вторичных санкций, конечно, имеют негативное воздействие. Но они не способны как-то значительно повлиять, так как общая тенденция все равно со знаком «плюс» в плане роста», — отметил он, отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества КНР с РФ в условиях угрозы американских санкций.

Говоря о развитии отношений РФ и КНР, Песков отметил, что «скачок в развитии двусторонних отношений, товарооборота значительный».