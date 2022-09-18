Москва, , 14:14 — REGNUM Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» составил образ идеального киногероя, опросив поклонников советских фильмов. Об этом представители телеканала сообщили агентству ТАСС.

Логотип киностудии «Мосфильм» Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Для составления образа идеального киногероя были опрошены 900 поклонников советского кино. Иллюстратор Лера Кирьякова помогла визуализировать представления зрителей.

Самыми выразительными зрители посчитали глаза Ихтиандра из фильма «Человек-амфибия» в исполнении Владимира Коренева. Идеальный киногерой получил нос Жени Колышкина из фильма «Женя, Женечка и «катюша» в исполнении актёра Олега Даля.

Подбородок был взят у героя Николая Еременко в боевике «Пираты ХХ века». Дополнила образ причёска разведчика Андрея Бородина в исполнении Игоря Костолевского в советско-французском фильме «Тегеран-43». Самым запомнившимся костюмом стала тройка Ивана Пухова в исполнении Александра Абдулова из фильма «Чародеи».

Ранее телеканал составил образ идеальной героини советского фильма. Она получила причёску Натальи Варлей из фильма «Кавказская пленница», платье Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи», глаза Ларисы Гузеевой из «Жестокого романса» и черты лица Александры Яковлевой в «Чародеях».