Нижневартовск, Югра, 18 сентября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) направлено в суд уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи и смерти несовершеннолетнего в больнице.

Врач

По версии следствия, 23 сентября 2020 года, после операции, проведённой подростку на коленном суставе под общим наркозом, врач анестезиолог ненадлежащим образом следил за пробуждением пациента за пробуждением пациента, что повлекло поражение головного мозга у мальчика и его смерть.

В отношении анестезиолога было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Обвиняемый вину не признаёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две жительницы Нижневартовска были недавно на приёме граждан у главы СКР Александра Бастрыкина с жалобами на следователей, которые ведут «медицинские» дела. Одна вартовчанка рассказала о волоките с делом о смерти её 18-летнего сына после лечения зуба в местной стоматологической поликлинике. Другая жительница Нижневартовска сообщила о затягивании расследования причин гибели её ребёнка при родах в местном перинатальном центре. В отношении всех сотрудников СКР, причастных к расследованию вышеуказанных дел, назначена служебная проверка.