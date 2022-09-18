Рига, 18 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. С 1 октября 2022 года власти Латвии приостановят действие трёх соглашений с Белоруссией. Ранее на прошедшей неделе латвийский сейм принял соответствующие законопроекты.

Флаг Латвии

Указанные законы были предложены законодателям Латвии для рассмотрения комиссией по иностранным делам республики и в качестве причины их принятия председателем комиссии Рихардом Колсом была названа помощь Белоруссии в проведении спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

При этом будут приостановлены: договор между Белоруссией и Латвией о взаимном упрощении поездок жителей приграничных территорий, соглашение о взаимной помощи в таможенных вопросах и договор об осуществлении воздушного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат сейма Латвии Андрей Юдин возмутился данными о дискриминационном «объявлении» в автобусе в Риге и призвал провести проверку.