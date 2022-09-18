Горловка, ДНР, , 14:08 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:55 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Макеевку натовскими снарядами.

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