Вашингтон, 18 сентября 2022, 14:06 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки. Об этом 18 сентября сообщает испанское издание As.

Матч Лиги чемпионов УЕФА
Матч Лиги чемпионов УЕФА
Kieran Lynam

По информации источника, такое решение стало возможно благодаря большому влиянию телевизионного и коммерческого рынка США. Недавно УЕФА продал права на показ матчей еврокубка в США на срок до шести лет, начиная с 2024 года. Телекомпании CBS, Viacom и Paramount заплатили за телевизионные права 1,5 миллиарда долларов.

Финал Лиги чемпионов УКЕФ 2022/23 пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023.