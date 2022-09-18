Вашингтон, , 14:06 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов в Соединенных Штатах Америки. Об этом 18 сентября сообщает испанское издание As.

Матч Лиги чемпионов УЕФА Kieran Lynam

По информации источника, такое решение стало возможно благодаря большому влиянию телевизионного и коммерческого рынка США. Недавно УЕФА продал права на показ матчей еврокубка в США на срок до шести лет, начиная с 2024 года. Телекомпании CBS, Viacom и Paramount заплатили за телевизионные права 1,5 миллиарда долларов.

Финал Лиги чемпионов УКЕФ 2022/23 пройдет в Стамбуле (Турция) на «Олимпийском стадионе Ататюрка». Победитель турнира квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА следующего сезона, а также получит право принять участие в матче за Суперкубок УЕФА 2023.