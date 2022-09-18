Брентфорд, Великобритания, 18 сентября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. 18 сентября в Брентфорде на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» футбольный клуб «Брентфорд» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Брентфорд»: Давид Райя, Эрон Хики, Рико Генри, Бен Ми, Понтус Янссон, Кристофер Айер, Матиас Йенсен, Джош Дасилва, Виталий Джанельт, Айвен Тоуни, Брайан Мбеумо.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Киран Тирни, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Томас Парти, Фабио Виейра, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Давидом Кутом. Ассистенты главного судьи — Николас Хортон и Тим Вуд.