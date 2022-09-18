Лондон, , 13:55 — REGNUM Разработчик компьютерных игр из Великобритании Алекс Хилтон разместил 18 сентября на своей странице в одной из соцсетей счёт за электричество, который получила его мать и, согласно которому, она с октября 2022 года должна будет платить за электроэнергию каждый месяц в 24 раза дороже.

«Моя мама получила это от (компании — ред.) «БритишГаз». Это безумие!», — написал он в своём сообщении.

Также житель Британии прикрепил к своему сообщению счёт, согласно которому его мать с октября должна будет платить за электричество £1248 (порядка 86 тыс. рублей) в месяц, в то время как ранее она платила за него только £52,35.

При этом один из комментаторов сообщения предложил Хилтону встать в очередь на похороны британской королевы Елизаветы II, продать его и на вырученные день и приобрести печь и дрова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он подарил Ангеле Меркель, когда та ещё занимала пост канцлера ФРГ, белый флаг для капитуляции перед Россией из-за зависимости Германии от российских энергоносителей.