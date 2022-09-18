Каратузский район, , 13:52 — REGNUM В Красноярском крае следователи раскрыли убийство пожилой женщины, которое было совершено 14 лет назад в селе Нижние Куряты Каратузского района. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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Тело 79-летней потерпевшей было найдено в феврале 2008 года в собственном доме. По данным следствия, в тот день к ней пришёл подозреваемый с просьбой занять денег.

«После отказа женщины между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник причинил потерпевшей несколько ударов кулаками рук и множественные удары дверью по голове. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления», — отметили в ведомстве.

Преступление долгое время оставалось не раскрытым, пока за него спустя 14 лет не взялись следователи из аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет. По итогам работы группы удалось выйти на след предполагаемого убийцы, который отбывает в настоящее время наказание за другое преступление.

В ходе проверки показаний мужчина рассказал об обстоятельствах происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Томской области правоохранители установили обстоятельства тройного убийства 17-летней давности. Как оказалось, преступник после убийства переехал в другой населённый пункт.

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