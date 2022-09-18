Нижнекамск, Татария, , 13:52 — REGNUM Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди международного аэропорта «Бегишево» после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КамАЗ».

Международный аэропорт Нижнекамск (Бегишево) имени Н.В. Лемаева Nbc.aero

ПАО «КамАЗ» является собственником аэропорта «Бегишево» с 2009 года. Масштабная реконструкция аэропорта началась в 2011 году.

В рамках работ второй очереди проведена реконструкция патрульной и внутриаэродромных дорог. Периметровое ограждение было оборудовано техническими средствами охраны и устройствами локальных очистных сооружений.

«Ввод в эксплуатацию второй очереди аэропорта обеспечит соответствие «Бегишево» современным требованиям в области безопасности и экологии», — сообщили в компании.

В настоящее время продолжается строительство второго здания аэровокзала. Новый терминал площадью 8,5 тыс. кв. м. будет обладать пропускной способностью 200 пассажиров в каждом направлении в час. Работы по созданию второго терминала должны завершиться в третьем квартале 2023 года.

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