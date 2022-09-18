Москва, , 13:51 — REGNUM Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения ЗРК С-300 и радиолокационная станция ПВО в ДНР. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

Гаубица М777А2 Sleepyr00t

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«Высокоточными ударами ВКС России в районе Краматорска уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки Донецкой Народной Республики», — отмечается в сообщении.

В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам.

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