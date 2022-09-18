Москва, , 13:48 — REGNUM В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более 7,5 тыс. снарядов к западным артиллерийским системам. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В районе Харькова уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ, на котором находилось более семи с половиной тысяч снарядов к западным артиллерийским системам и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка Запорожской области», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

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