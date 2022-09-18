Удине, Италия, , 13:45 — REGNUM 18 сентября в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в матче седьмого тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с миланским «Интером». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ассистенты главного судьи — Доменико Палермо и Гамаль Мохтар.

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Дестини Удоджи, Яка Бийол, Неуэн Перес, Роберто Перейра, Родриго Бекао, Санди Ловрич, Жан-Виктор Макенго, Уолес Соуза, Бето, Жерар Деулофеу.

«Интер»: Самир Ханданович, Дензел Думфрис, Франческо Ачерби, Милан Шкриниар, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Николо Барелла, Марцело Брозович, Генрих Мхитарян, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.