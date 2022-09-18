Москва, , 13:45 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС России поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Поражен пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск ДНР», — отмечается в сообщении.

Также поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 127-ми районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районах Краматорска и Николаевки ДНР.

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