Брюссель, 18 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. По мнению главы евродипломатии Жозепа Борреля, условия для прекращения конфликта на территории б. УССР должен определять киевский режим. Он написал об этом 18 сентября в своей статье для французской газеты Journal du dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Именно на [представителей Киева] и только на них ляжет забота определить будущие условия (мира)», — отметил он.

Также Боррель призвал страны Европы усилить поддержку киевского режима для удовлетворения его «военных и экономических потребностей», уточнив, что межправительственный фонд ЕС в первый раз с момента своего создания ведёт финансирование военной помощи стороне, ведущей конфликт.

Кроме того, главы евродипломатии позитивно отозвался об антироссийских санкциях, утверждая, что они позволили странам Европы избавиться от энергетической и экономической зависимости от России, что якобы угрожало их «независимости и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва так и не получила внятных объяснений от Брюсселя по поводу слов, которые позволил себе глава евродипломатии Жозеп Боррель.