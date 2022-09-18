Москва, 18 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ в Харьковской и Херсонской областях уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

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«Высокоточными ударами ВКС России по местам сосредоточения живой силы и военной техники подразделений 14-й механизированной бригады в районах Кочеток, Рогань, Дорошенково, Великая Бабка и Чугуев Харьковской области, 63-й механизированной бригады в районе Веремиевки, а также 3-го отдельного батальона территориальной обороны в районе Миролюбовки Херсонской области, уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ и 17 единиц бронетанковой и специальной военной техники», — отмечается в сообщении.

В Запорожской области нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ.