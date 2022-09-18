Москва, , 13:35 — REGNUM ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносили массированные огневые удары по подразделениям и резервам ВСУ. В Запорожской области нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В районе населённого пункта Кирово Запорожской области сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, а также более 10 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

В результате ударов по позициям 54-й, 93-й механизированных бригад и 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Верхнекаменское, Спорное, Артёмовск, Берестовое, Зайцево Донецкой Народной Республики потери противника составили более 110 военнослужащих и 20 единиц военной техники.

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