Москва, , 13:32 — REGNUM Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны России.

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«Высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. За сутки боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 2 танка, 7 боевых бронированных машин, 3 орудия и 10 автомобилей», — отмечается в сообщении.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступления в Херсонской области.

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