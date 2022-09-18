Москва, 18 сентября 2022, 13:26 — REGNUM Исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) рассказала в интервью для видеоблога «Света вокруг света» о проблемах в отношении с мужем Игорем Сивовым. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нюша (Анна Шурочкина)
Нюша (Анна Шурочкина)
Цитата из клипа Нюши на песню «Где ты, там я»

По словам Шурочкиной, ещё в 2021 году она «пережила измену». С чьей стороны была неверность, она не уточнила. «В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена… Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов… Уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень. Это важно и нужно делать в силу разных ситуаций», — рассказала она.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года Нюша во второй раз стала матерью. У артистки родился сын по имени Сафрон.

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