Москва, , 13:26 — REGNUM Исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) рассказала в интервью для видеоблога «Света вокруг света» о проблемах в отношении с мужем Игорем Сивовым. Об этом 18 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нюша (Анна Шурочкина) Цитата из клипа Нюши на песню «Где ты, там я»

По словам Шурочкиной, ещё в 2021 году она «пережила измену». С чьей стороны была неверность, она не уточнила. «В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена… Важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов… Уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень. Это важно и нужно делать в силу разных ситуаций», — рассказала она.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2021 года Нюша во второй раз стала матерью. У артистки родился сын по имени Сафрон.

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