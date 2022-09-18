Васильевка, , 13:25 — REGNUM После уничтожения российской артиллерией позиций киевских боевиков на Васильевском направлении в Запорожской области подразделения ВСУ потеряли способность к наступлению. Об этом 18 сентября сообщил заместитель командира добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида» с позывным Андрей.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«До этого мы наблюдали, а теперь мы приступили к следующей фазе — поражение и уничтожение противника по всем известным нам координатам. У нас есть подтверждение с «птиц» уничтожения всех целей. По сути, мы оголили целый участок фронта (врага — ред.)», — приводит его слова РИА Новости.

Также заместитель командира добровольческого отряда указал, что после этого на Васильевском направлении у ВСУ отсутствует военная техника и они переходят к обороне на случай наступления российских военных.

«Речи о каком-то наступлении ВСУ в зоне ответственности добровольческого батальона быть не может», — добавил он, поблагодарив российских артиллеристов за поддержку и оперативное взаимодействие и добавив, что «это их снаряды приближают нашу победу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды натовского калибра.