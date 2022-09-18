Пекин, 18 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Доставленные на Землю возвращаемой капсулой автоматической миссии «Чанъэ-5» образцы минерала с поверхности Луны содержат значительное количество воды. Об этом пишет газета China Daily.

Russian.news.cn Возвращаемый модуль китайского зонда Чанъэ-5

Анализом образцов лунного грунта занимаются сотрудники Института геохимии Китайской академии наук. В сентябре они опубликовали в научном журнале Nature Communications статью с промежуточными результатами работы.

Учёные определили, что в полученных образцах лунного грунта содержание воды составляет не менее 170 частей на один миллион. Это соответствует 170 граммам воды на тонну лунного грунта.

«В будущем воду с поверхности Луны можно будет добывать для дополнительного обеспечения потребностей планируемой исследовательской станции», — отметил один из авторов статьи Тан Хун.

Китайская миссия «Чанъэ-5» стартовала к Луне в ноябре 2020 года. В декабре того же года на Землю вернулся возвращаемый модуль миссии с 2 килограммами образоцв лунного грунта.