Донецк, , 13:02 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой снаряды натовского калибра. Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:55 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.

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