Тюмень, , 12:58 — REGNUM В уральские регионы за восемь месяцев 2022 года увеличился ввоз автомобилей из Казахстана в 35 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Иномарки Aronline.co.uk

С начала года Тюменская таможня получила выплаты утилизационного сбора в отношении 645 транспортных средств.

«Автомобили из стран-участниц ЕАЭС пользуются наибольшим спросом. Лидирующую позицию в этом рейтинге занимает Казахстан — 78%», — сообщает

Из Казахстана в Тюменскую область прибыли 334 автомобиля, 84 — в Курганскую область, 63 — в ХМАО, и 11 в ЯНАО. Популярностью пользуются Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero, Hyundai Sonata, Hyundai Tucson и Kia Sportage.

Отмечается, что в отношении автомобилей из Казахстана, имеющих статус товаров Евразийского экономического союза, таможенная пошлина не взимается, уплачивается только утилизационный сбор. Однако, гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в РФ автомобили, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин, сообщают в пресс-службе Тюменской таможни.

Тюменское издание «Наш город» сообщает, что разница между стоимостью автомобиля в Казахстане и Тюмени может составлять один миллион рублей. К примеру Toyota Land Cruiser у официального дилера в Тюмени стоит от 3 млн 951 тыс. рублей, в Казахстане — 2 млн 992 тыс. рублей. В Югре официальный дилер Kia в Сургуте предлагает Kia Sorento в комплектации «Комфорт» за 3 млн 949 тысячи рублей, в Казахстане — 2 млн 228 тысяч рублей, сообщает Муксун. fm.