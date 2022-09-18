Будапешт, , 12:56 — REGNUM Киевский режим может потерять в результате конфликта значительную часть территории бывшей УССР. Об этом 18 сентября заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе закрытой встречи партии «Фидес — Венгерский гражданский союз», его слова приводит газета Nepszava.

Виктор Орбан Európa Pont

«Конфликт на [территории б. УССР] грозит затянуться до 2030 года, и Киев в итоге может потерять треть или половину своей территории», — сказал он.

Также венгерский премьер-министр отметил, что вина за начало конфликта лежит на коллективном Западе, который также сделал его из локального глобальным.

При этом Орбан подверг критике антироссийские санкции западных стран, назвав их выстрелом в собственную ногу.

«Из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями, зимой может остановиться до 40% европейской промышленности», — пояснил он, уточнив, что будет выступать против продления действия санкций против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что возможность заморозки до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда «сбалансированного развития» Евросоюза (EU cohesion fund), что составляет около €7,5 млрд, рассматривается в настоящее время Европейской комиссией.