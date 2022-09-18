Пекин, , 12:51 — REGNUM Производитель электромобилей Xpeng представил усовершенствованную систему поддержки водителя Xpilot, позволяющуюся автомобилям автоматически перемещаться в городских условиях. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Электроседан Xpeng P5

Xpeng стала первой из китайских компаний, запустившей систему поддержки водителя, пригодную для городских условий. Новую систему поддерживают седаны Xpeng P5, оснащённые лидарами. Системой Xpilot 3.5 будут оснащены внедорожники Xpeng G9, которые должны выйти на рынок в конце сентября.

Издание отмечает, что система поддержки водителя Xpeng функционально является полным аналогом соответствующей системы американской компании Tesla. Испытания этой системы проводились в прошлом году, частота вмешательства человека в работу беспилотного вождения составила 0,7 раза на каждые пройденные 100 км.

Система Xpilot, как и аналогичная система от Tesla, требует нахождения водителя за рулём авто при её использовании. Использование полностью беспилотных автомобилей должно быть одобрено регулирующими органами.