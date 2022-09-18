Красноярск, , 12:46 — REGNUM В Железногорске (Красноярский край) мужчина ударил 8-летнего ребенка, который заступился за женщину, полиция по данному факту проводит проверку. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина подходит к мальчику и угрожает ударить. После он несколько раз бьет ребенка. При этом слышны крики женщины.

«Сотрудники железногорской полиции проводят проверку по факту причинения телесных повреждений 8-летнему мальчику… Сотрудники полиции выяснили, что мальчик находился на автобусной остановке и стал очевидцем того, как нетрезвый мужчина кричит на пенсионерку. Ребенок сделал незнакомцу замечание, после чего взрослый несколько раз ударил его по лицу», — отмечается в сообщении.

Агрессивным мужчиной оказался 46-летний безработный местный житель. Ребенку выдалинаправление для прохождения судебно-медицинского обследования.